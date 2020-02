Cinema do Conjunto Nacional fecha por falta de patrocínio

O Cinearte, localizado no Conjunto Nacional, na avenida Paulista, fechou as portas nesta quarta-feira (19) por falta de patrocínio. O cinema tinha apoio financeiro da Petrobras e completaria 57 anos de história em março.

No ano passado, a Petrobras anunciou que não renovaria o contrato em 2020. O cinema teve diversos patrocinadores e foi mudando de nome ao longo dos anos: Cine Rio, Cine Arte 1, Cine Bombril, Cine Livraria Cultura e Cinearte Petrobras.

O local tinha duas salas de 300 lugares e encerrou a trajetória com uma sessão do filme Parasita, vencedor do Oscar deste ano, dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho.