Rapper americano Pop Smoke é morto a tiros em suposto assalto a sua casa

O rapper americano Bashar Barakah Jackson, conhecido como Pop Smoke, 20 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira (19) em sua casa, em Los Angeles. Segundo informações do TMZ, a polícia trabalha com a hipótese de roubo.

Jackson estava em casa em Hollywood Hills quando dois homens usando máscaras invadiram a casa por volta das 4:30 (horário local). Os dois invasores dispararam inúmeras vezes e foram vistos fugindo a pé da casa. Não há ainda confirmação do que os homens levaram da casa.

O rapper foi levado de ambulância para o Cedars-Sinai Medical Center, onde foi declarado morto.

Pop Smoke nasceu em Nova York e estava em Los Angeles para emplacar a carreira. Lançou álbum em julho do ano passado, mesmo mês em que completou 20 anos.

Embora não tivesse ainda "estourado" fora do circuito do rap, teve uma versão remix de sua música "Welcome to the Party" gravada por Nicki Minaj e gravou o single "Gatti" com Travis Scott.