Netflix: 53 filmes e séries que estreiam em março na plataforma

Chegou março e, piadinha do tio do pavê, começou o ano!

E isso vale para a Netflix, que reserva estreias aguardadas para a despedida deste verão atípico de 2020.

Veja abaixo os títulos divulgados para a plataforma:

SÉRIES

O Último Guardião: Temporada 3 (6/3/2020)

O caos toma conta de Istambul, e Hakan enfrenta um poderoso Imortal que busca a chave para a destruição da cidade.

On My Block: Temporada 3 (11/3/2020)

Terceira temporada da divertida série que acompanha um grupo eclético de amigos diante dos desafios da adolescência e da falta de grana.

The Circle: Brasil (11/3/2020)

É melhor ser você mesmo… ou outra pessoa? Os participantes precisam fazer a escolha certa nesta competição que chega agora ao Brasil. Primeiro reality show original Netflix no país, valendo um prêmio de R$ 300.000, o programa é apresentado por Giovanna Ewbank.

O Assassino de Valhalla (13/3/2020)

Uma detetive da Islândia e um policial da Noruega unem forças para investigar uma série de assassinatos terríveis que podem estar relacionados.

Elite: Temporada 3 (13/3/2020)

Um novo assassinato desencadeia mais uma investigação na escola. Os alunos tentam seguir adiante, mas fantasmas do passado ainda os assombram.

Kingdom: Temporada 2 (13/3/2020)

A série de zumbis ambientada na Coreia durante a dinastia Joseon está de volta para mais uma temporada.

Coletivo Terror (13/3/2020)

Esta série antológica norueguesa mistura terror e humor ácido em um universo de histórias surreais.

Feel Good (19/3/2020)

Nesta série semiautobiográfica Mae Martin é uma comediante canadense vivendo em Londres, encarando um novo relacionamento e o desafio da sobriedade.

Carta ao Rei (20/3/2020)

Nesta fascinante série de fantasia, o destino de um reino está nas mãos de um garoto que tem a missão de entregar uma mensagem secreta.

A Vida e a História de Madam C.J. Walker: Minissérie (20/3/2020)

A incrível história de Madam C.J. Walker, primeira mulher afro-americana a conquistar fama e fortuna com a criação do próprio império. Vencedora do Oscar, Octavia Spencer é a protagonista da trama.

Não provoque (20/3/2020)

Mistério, drama e perigo rondam uma escola e sua equipe de animadoras de torcida com a chegada de uma nova treinadora que abala o status quo.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 6 (22/3/2020)

Enquanto a equipe segue combatendo o crime, Jake e Amy se adaptam ao casamento e Holt ajusta contas com um rival.

Raio Negro: Temporada 3 (26/3/2020)

A série em que Cress Williams (Prison Break) dá vida ao primeiro super-herói afro-americano da DC Comics chega à sua terceira temporada.

Nada Ortodoxa (26/3/2020)

Para escapar de um casamento arranjado, uma jovem foge do Brooklyn para Berlim, onde acaba sendo forçada a encarar o passado.

Ozark: Temporada 3 (27/3/2020)

Série vencedora do Emmy sobre uma família que se muda para uma região remota dos Estados Unidos para tentar lavar milhões de dólares.

FILMES

O Dossiê Pelicano (1/3/2020)

A estudante de direito Darb Shaw descobre uma trama envolvendo o assassinato de dois juízes da Suprema Corte. Em perigo, ela pede ajuda a um repórter. Com Julia Roberts e Denzel Washington.

Terremoto: A Falha de San Andreas (1/3/2020)

Após um grande terremoto na Califórnia, um piloto de helicóptero corre contra o tempo para resgatar sua filha antes de um novo abalo. Com Dwayne Johnson.

Prenda-Me Se for Capaz (1/3/2020)

Um agente do FBI decide colocar o vigarista Frank Abagnale Jr. atrás das grades. Contudo, além de escapar constantemente, Frank se diverte com a perseguição. Dirigido por Steven Spielberg, o filme é estrelado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks.

Como Nossos Pais (2/3/2020)

Filha de intelectuais e mãe de pré-adolescentes, Rosa se vê pressionada por duas gerações para que seja engajada, moderna e onipresente. Até que uma notícia inesperada a lança em uma jornada de autodescoberta. Dirigido e escrito por Laís Bodanzky, o premiado filme tem Maria Ribeiro e Paulo Vilhena no elenco.

Troco em Dobro (6/3/2020)

Ao sair da prisão, o ex-policial Spenser investiga um assassinato e volta a se envolver com o submundo de Boston. Filme com Mark Wahlberg baseado na obra de Robert B. Parker.

Sitara: Sonhando com as Estrelas (8/3/2020)

Uma garota paquistanesa sonha em se tornar piloto sem saber que seu pai planeja casá-la com um homem mais velho. Dirigido pela ganhadora do Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy.

Lost Girls – Os Crimes de Long Island (13/3/2020)

Neste drama baseado em uma história real, uma mulher em busca da filha desaparecida se depara com uma série de assassinatos não solucionados. Com Amy Ryan e Gabriel Byrne.

O Poço (20/3/2020)

Em uma prisão onde os detentos dos andares baixos se alimentam com as sobras dos andares mais altos, um homem luta para que todos recebam o suficiente.

Jogos Vorazes: Em Chamas (20/3/2020)

Após triunfar nos Jogos, Katniss Everdeen viaja pelos distritos no Tour da Vitória, enquanto uma rebelião começa a se formar ao seu redor.

Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 (20/3/2020)

De volta ao Distrito 13 após acabar com os Jogos Vorazes, Katniss reluta em se tornar o símbolo de uma rebelião popular contra a Capital.

Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2 (20/3/2020)

Katniss Everdeen e seus aliados lançam um ataque ao Capitólio para tentar libertar Panem e assassinar o presidente Snow.

Eu, Daniel Blake (22/3/2020)

Enquanto luta para receber os benefícios concedidos pelo governo após sofrer um ataque cardíaco, um carpinteiro viúvo conhece uma mãe solteira em situação semelhante. Filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2016.

Notas de Rebeldia (27/3/2020)

Um jovem enfrenta a reprovação do pai ao lutar pelo sonho de se tornar sommelier ao invés de tocar o tradicional restaurante da família.

Documentários e Especiais

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (3/3/2020)

Com bom humor, a comediante Taylor Tomlinson fala sobre o fim de seu noivado e as terríveis escolhas que fez na vida, como sempre namorar o carro errado.

Lil Peep: Everybody's Everything (4/3/2020)

Documentário intimista que retrata a ascensão do rapper e compositor Lil Peep, que conquistou fãs no mundo todo com sua mistura de gêneros musicais

Ugly Delicious: Temporada 2 (6/3/2020)

Dave viaja para Mumbai, Sydney, Istambul e outros destinos em busca de pratos extraordinários enquanto se prepara para sua maior aventura: ser pai.

Na Rota do Dinheiro Sujo: Temporada 2 (11/3/2020)

Impérios corporativos construídos sobre mentiras. Escândalos que chocaram o mundo. A série volta com mais histórias de ganância e corrupção.

A Máfia dos Tigres: Minissérie (20/3/2020)

A trama documental mergulha no bizarro universo da criação de tigres e revela os acirrados confrontos entre criadores rivais.

Fangio – O Rei das Pistas (20/3/2020)

Documentário sobre Juan Manuel Fangio, pentacampeão da Fórmula 1 em uma época em que equipamentos de segurança não faziam parte do circuito.

Crip Camp: Revolução pela Inclusão (25/3/2020)

Na onda de Woodstock, surge uma revolução em um acampamento de verão para adolescentes com deficiência, transformando suas vidas e impulsionando um movimento.

There's Something in the Water (27/3/2020)

Baseado no livro de mesmo nome de Ingrid Waldron, o documentário da atriz e diretora Ellen Page explora o tema do racismo ambiental, revelando as decisões atuais e históricas do governo canadense que colocam os lucros das grandes empresas acima da saúde dos povos indígenas e das comunidades negras na província de Nova Escócia.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (1/3/2020)

Nesta série, Mulher Maravilha, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna e Lanterna Verde combatem o crime, fazem os trabalhos do ensino médio e lidam com os crushes.

Luccas Neto em: O Fim do Natal (3/3/2020)

Às vésperas do Natal, os presentes somem misteriosamente e Papai Noel precisa de ajuda. Luccas e Gi correm contra o tempo para descobrir o que aconteceu e salvar o Natal.

O Pequeno Poderoso Bheem: O Festival das Cores (5/3/2020)

O pequeno Bheem prepara todo tipo de diversão para o festival da primavera, incluindo espetáculos surpreendentes e chuva de cores com os amigos.

Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão (10/3/2020)

Nesta aventura interativa, é o público que ajuda Carmen a salvar Ivy e Zack após serem capturados pela V.I.L.E. durante um roubo em Xangai.

O Chefinho – De Volta aos Negócios: Temporada 3 (16/3/2020)

Após perder seu emprego na Baby Corp, Chefinho começa a trabalhar por conta própria e improvisa uma equipe com seus amigos. Vem aí uma missão importantíssima!

Go! Go! Cory Carson: Temporada 2 (16/3/2020)

Na temporada 2, Cory embarca em novas e divertidas aventuras. Festas, caça ao tesouro, visitas ao médico e muito mais. Ele está abastecido e pronto para tudo!

Shaun, o Carneiro – Aventuras na Fazenda (17/3/2020)

O esperto carneiro Shaun está de volta nesta série derivada do premiado Wallace & Gromit.

As aventuras de Arquibaldo: Temporada 2 (20/3/2020)

De aventuras mundo afora a invenções mirabolantes, o franguinho Arquibaldo topa tudo e está sempre pronto para curtir o que o mundo tem a oferecer.

ANIME

Castlevania: Temporada 3 (5/3/2020)

Na terceira temporada da série, Belmont e Sypha vão morar em uma vila cheia de segredos e Isaac embarca em uma jornada em busca de Hector.

BEASTARS – O Lobo Bom (13/3/2020)

Em um mundo habitado por criaturas de todos os tipos, um lobo gentil enfrenta seus impulsos predatórios enquanto um assassinato é investigado em sua escola.

Altered Carbon: Nova Capa (19/3/2020)

Esta adaptação para anime explora e expande o universo de Altered Carbon. De Dai Sato, a mente criativa por trás de Cowboy Bebop.

Sol Levante (23/3/2020)

Projeto experimental da Netflix e da Production I.G., uma das principais produtoras de anime do Japão, para produzir o primeiro curta de animação desenhado à mão com qualidade 4K HDR.

7SEEDS: Parte 2 (26/3/2020)

O mundo que conheciam já não existe, e a nova realidade é perigosa. História baseada no premiado mangá de Yumi Tamura.

COLEÇÃO STUDIO GHIBLI

A Viagem de Chihiro (1/3/2020)

Chihiro chega a um mundo mágico dominado por uma bruxa. Aqueles que a desobedecem são transformados em animais.

Princesa Mononoke (1/3/2020)

Um príncipe sofre com uma maldição mortal e parte em busca da cura. Ele acaba indo parar no meio da batalha entre uma cidade mineradora e os animais da floresta.

O Conto da Princesa Kaguya (1/3/2020)

Esta ninfa mágica nascida de um caule de bambu cresceu e tornou-se uma linda mulher cortejada por um séquito de pretendentes.

O Mundo dos Pequeninos (1/3/2020)

A pequenina Arriety se torna amiga de um menino muito, mas muito grande. Agora, ela tem de proteger sua família minúscula dos enormes parentes dele.