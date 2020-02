Mãe, empresária e com 39 anos: esta é a Miss Alemanha 2020

O Miss Alemanha 2020 decidiu deixar de lado as regras machistas. Composto por um júri somente de mulheres, este ano as participantes não tiveram que desfilar de biquinis. Além disso, puderam participar da competição mães, mulheres casadas e com até 39 anos.

Com o lema “empoderando mulheres autenticas”, a competição contou com 13 participantes e elegeu Leonie von Hase, de 35 anos, que é mãe e empresária. “Minha percepção de uma mulher ‘bonita’ é a força, o caráter e a autenticidade que ela irradia”, declarou Leonie.