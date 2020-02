Meghan Markle e príncipe Harry podem perder o título real de Sussex para fazer negócios

De acordo com o The Daily Mail, a rainha e as altas autoridades concordaram que Meghan e príncipe Harry não poderão usar o termo Sussex Royal como marca pessoal. Isso pode ser um problema para os dois, pois eles usam o Instagram @SussexRoyal e o termo como nome de um site. A ideia era que no futuro os dois usassem a marca para vender produtos em uma organização sem fins lucrativos.

O Daily Mail relata que a situação ainda está em andamento e uma fonte real afirmou à People que "como o duque e a duquesa de Sussex estão recuando como membros seniores da família real e trabalharão para a independência financeira, o uso da palavra 'real', neste contexto, precisa ser revisto.

As discussões ainda estão em andamento como parte do processo de transição do duque e da duquesa de Sussex para seu novo capítulo, o planejamento já estava em andamento em torno do lançamento de sua nova organização sem fins lucrativos. Os detalhes serão compartilhados no momento ideal”.