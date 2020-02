Direto do túnel do tempo: A-ha comemora 1 bi de visualizações do clipe de Take on Me

O ano era 1985 e a banda norueguesa A-ha tentava uma segunda chance de emplacar "Take on Me", lançada no ano anterior sem muito estardalhaço. Hoje um hit certeiro daquela década, o single despontou com o empurrão do videoclipe, dirigido por Steve Barron, que dava um banho de criatividade para a época, misturando animação com live-action.

Nesta segunda-feira (17), o vídeo atingiu mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. O canal oficial do A-ha foi criado em 2010. É um dos poucos vídeos dos anos 1990 a atingir o feito, ao lado de "Novembar Rain", do Guns N' Roses e "Bohemian Rhapsody", do Queen. É o primeiro hit pop a alcançar o feito.

O vídeo foi o único "oitentista" a usar a técnica de rotoscopia, ilustração que "redesenha" os quadros filmados. Foram criados mais de 10 mil ilustrações para as partes ilustradas. E é um sucesso da geração que cresceu com a MTV, sobretudo nos Estados Unidos.

Para comemorar o feito, a gravadora Rhino Records lançou uma série de itens colecionáveis, como uma fita VHS e desenhos dos animadores Michael Patterson e Candace Reckinger.

Se esqueceu? Relembre!

Não é da sua época? Dê uma chance ao pop "antigueira":