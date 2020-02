Oitão, banda do chef Henrique Fogaça, anuncia retorno e novo single

O Oitão, banda que tem o renomado chef de cozinha Henrique Fogaça, está de volta e de casa nova. O grupo assinou contrato com a Canil Records e já tem single com lançamento programado para o dia 6 de março, nas principais plataformas de streaming.

O título da faixa, assim como os músicos que acompanharão o jurado do MasterChef Brasil nesta nova etapa serão revelados apenas no dia 6 de março. Porém, Fogaça garante que este será um retorno às raízes punk e hardcore, com elementos modernos.

"Minha relação com a música é profunda. Desde moleque, é algo que me tornou alguém com personalidade. A veia do punk veio ao encontro dos meus questionamentos e contestar realidades. Sou o que sou por causa da música. Hoje sou também um empreendedor chef, mas minhas raízes estão aqui", ressalta o vocalista.

A banda Oitão foi formada em 2008, por músicos com experiência na cena nacional do hardcore e metal. O primeiro disco 4º Mundo já apresentava sonoridade ríspida, agressiva e letras contestadoras. O álbum teve participação de nomes relevantes do rock nacional, como Jão, dos Ratos de Porão; Marcão, do Lobotomia; e Marcus D'Angelo, do Claustrofobia. O segundo disco, Pobre Povo foi lançado em 2015.