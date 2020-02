BBB20: Thelma chora de fome e comove internet; família nega perda de peso drástica

A situação na xepa, parte da casa do "Big Brother Brasil 20" reservada aos participantes que têm comida racionada, teve outro ponto dramático na madrugada desta terça-feira (18). A médica Thelma Assis acordou durante a noite sentindo muita fome e dor no estômago e foi ajudada por outras sisters que lhe cederam biscoitos cream cracker – que foram ponto de discórdia na semana passada.

"Eu estou com muita fome, que vontade de chorar", disse Thelminha depois que Manu Gavassi ofereceu seus biscoitos. Ela não conseguiu segurar as lágrimas por muito mais tempo, sendo consolada pela advogada Gizelly, que também lhe ofereceu seus biscoitos.

Na manhã desta terça-feira, o nome da sister, 35 anos, estava no Trending Topics do Twitter. Pouco depois, o top de assuntos mais comentados foi assumido pela campanha "Fome não é entretenimento".

gente a thelma chorando de madrugada pq tava com fome, pqp, alguém precisa fazer alguma coisa, isso é desumano. fome nao é entretenimento não #bbb20 pic.twitter.com/TrkKiQ0wUR — cleytu (@cleytu) February 18, 2020

thelma acordando chorando dizendo q ta com fome e ivy querendo dormir pra não sentir fome e tem gente que tem a coragem de querer q o lucas fique pq é entretenimento #bbb20 — nat (@shaysmtich) February 18, 2020

Chegou a circular também uma imagem de uma ficha que seria do programa, que mostra uma perda drástica de peso da sister, que teria baixado de 61 para 46 quilos. Porém, isso não é verdade, segundo os administradores das redes sociais de Thelminha. O marido da médica foi consultado e confirmou que ela nunca pesou 61 quilos.. Ela entrou, porém, com cerca de 50 quilos e já registrou de fato 46 durante este primeiro mês de confinamento.

O diretor de núcleo Boninho, responsável pela atração, marcado em muitas publicações sobre o assunto, ainda não tinha se pronunciado até a publicação desta nota.

Gente essa imagem que Thelminha tinha 61kg É FALSA! Ela nunca teve esse peso. Na central de monitoramento mostra que ela pesa 50 kg e esse peso oscila um pouco. Uma vez apareceu 46kg e eu perguntei ao Dênis (marido) e ele disse que era o peso normal, vamos votar por favor #BBB20 — Thelma 🎭 (@thelminha_assis) February 18, 2020

Briga por comida

A 'xepa'sobra para os brothers que não são escolhidos pelo líder da semana para ganhar uma pulseira que "desbloqueia" o acesso farto à comida. Nesta semana, grande parte da casa estava com comida racionada, o que acirrou os ânimos e acabou levando Lucas Gallina e Babu Santana ao paredão.

Manu Gavassi e a influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, explicaram ao ator que haviam dividido os biscoitos cream cracker até a próxima sexta-feira, quando é feita uma nova compra de alimentos – paga com estalecas, moeda oficial do reality show, que os participantes acumulam durante o jogo. Todo jogador da xepa pode – ou não – contribuir com quanto "dinheiro" quiser.

Lucas decidiu não contribuir, o que comprometeu a já combalida "vaquinha" dos brothers. E o racionamento de alimentos ficou ainda mais drástico. O fisioterapeuta catarinense foi indicado pelo líder Guilherme ao paredão por esse motivo.

Babu, por sua vez, não gostou nada do racionamento de dois biscoitos por dia e disse que as sisters estavam "segregando". Elas tentaram explicar, em vão. E ele recebeu 9 votos da casa no domingo. Na segunda-feira (17), ele resolveu cozinhar arroz só para ele, Lucas e Felipe Prior, de quem acabou se aproximando. Quando Bianca tentou pegar o arroz, ele não gostou e bateu boca com a sister.