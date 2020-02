Atores de Locke and Key e 13 Reasons Why assumem namoro

Tem romance entre protagonistas da Netflix! O ator canadense Connor Jessup, que interpreta Tyler Locke na série "Locke and Key" assumiu publicamente seu namoro com o colega de profissão Miles Heizer, o Alex de "13 Reasons Why".

A ocasião foi a celebração, atrasada, do Valentine's Day, Dia dos Namorados em muitos países do Hemisfério Norte, comemorado na última sexta-feira (14).

"Estou atrasado, mas eu amo você. Você é ótimo e me faz melhor. Feliz Dia dos Namorados", escreveu Connor.

Os dois atores, que têm 25 anos, são vistos juntos desde o ano passado, mas nunca haviam falado sobre seu relacionamento.