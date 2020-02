'At The Door': Novo som do The Strokes mete o pé no sintetizador

Depois de sete anos sem lançar nada novo, o The Strokes está de volta. O conjunto de Nova York, que inaugurou uma nova era do indie rock nos anos 2000, divulgou na sexta-feira (14) a faixa "At The Door", o primeiro rebento de seu próximo álbum. A música foi apresentada na semana passada durante o show especial que fez no encerramento do comício do pré-candidato à presidência dos EUA, Bernie Sanders.

Para quem esperava um mergulho dos caras no rock primitivo do começo, esqueça. Aqui, ao longo de quase seis minutos, o The Strokes continua a explorar os timbres de sintetizadores retrô numa produção sem baixo nem bateria e um dedilhar de guitarra miúdo em segundo plano. Um videoclipe em animação, que por sua vez remete aos desenhos animados dos anos 1980, acompanha o lançamento.

Será esta uma exceção entre as nove músicas que farão parte de “The New Abnormal”, álbum anunciado para o dia 10 de abril? Ou estará mesmo a banda a se despojar totalmente do espírito garageiro a que vem renunciando, em doses homeopáticas, desde seu terceiro disco, “First Impressions of Earth” (2006)? Façam suas apostas.