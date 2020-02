Após estragos causados pela chuva, Pérola Negra terá julgamento diferenciado no Carnaval

Depois de sofrer estragos em quase metade dos figurinos na inundação da semana passada, a escola de samba Pérola Negra terá julgamento diferenciado no desfile do sábado (22).

A agremiação vai indicar aos jurados quais fantasias foram afetadas pelo alagamento no barracão. A Pérola Negra perdeu 40% das fantasias e teve dois carros alegóricos danificados.

A escola de samba mais afetada de todas as 34 agremiações que desfilam no Sambódromo do Anhembi fica embaixo do Viaduto Mofarrej, que foi tomado pela água. A Unidos do Peruche, que desfila no Acesso 2, também teve o barracão invadido pela água. Três alegorias da agremiação foram danificadas.

A Império Lapeano, do Grupo Especial de Bairros, e a Torcida Uniformizada Palmeiras, do Grupo de Acesso de Bairros, também foram atingidas. A Mancha Verde, atual campeã do Grupo Especial, fez uma doação à TUP, que também tem origem em uma organizada do Palmeiras.

