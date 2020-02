Nasce filho do youtuber Pyong Lee, participante do BBB20

Nasceu na manhã de domingo (16) o filho do youtuber Pyong Lee com sua esposa, Sammy, informou a equipe do influenciador pelo Twitter. Ele está confinado desde 21 de janeiro no BBB20 (Big Brother Brasil 2020) e ainda não recebeu a notícia de que é pai.

O parto foi natural e ocorreu às 11h30. O bebê, chamado Jake, nasceu com 3,2 quilogramas e ainda não teve o rosto revelado pela mãe, embora já tenha um perfil no Instagram com 355 mil seguidores. Nas redes sociais, foi divulgada uma imagem da criança no colo da mãe.

O BABY JAKE NASCEU, #TeamPyong! Chegou às 11:30, de ontem, 16 de fevereiro de 2020. Jake e a mamãe (@eusammylee) passam bem. E a gente deseja muita saúde pra essa família linda! <3 pic.twitter.com/opeUV3EGjU — Pyong Lee (조영래) #BBB20 ☯ (@PyongLeeTV) February 17, 2020

Em janeiro, Sammy rebateu o comentário de uma internauta que criticou o fato de Pyong não estar presente no nascimento do filho. "Por acaso mulher precisa de homem para parir? Vejo tantas mulheres que criam o filho sozinhas porque o pai abandonou, não quis assumir… O que são três meses?", disse no stories do Instagram.

Pyong afirmou, em vídeo ao lado da esposa, que a decisão não foi fácil, mas foi feita em conjunto. "Ela (Sammy) é uma mulher forte que vai passar pelo parto com uma pessoa que ela confia. Talvez eu ganhe alguma prova e eles mostrem um vídeo ou uma foto da Sammy com o Jake. Eu vou me esforçar muito para isso", comentou, em vídeo, na semana em que entrou na casa do BBB20.