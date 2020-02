J-Hope do BTS comemora aniversário e recebe carinho especial dos fãs

O jovem J-Hope, do grupo sul-coreano BTS, completa mais um ano de vida e recebe carinho dos fãs no Twitter. A comemoração é um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira.

As hashtags ‘#HappyBirthdayJhope’, ‘#JhopeBirthday’, ‘#Hoseok’ , ‘#OurRemedyJhope’, ‘#Hobi’ e ‘#HappyJHOPEday’ estão no trending topics da rede social. Confira algumas mensagens:

e quando ele apareceu assim no aeroporto????? foi loucura total com o coração dos armys #HappyBirthdayJhope pic.twitter.com/g6k6BnE5Sb

a reação do hoseok quando ele ganhou um nintendo 🥺 me recuso a acreditar que ele tá fazendo 26 anos 🤧 #JhopeBirthday #HappyBirthdayJhope pic.twitter.com/IfeD2dpkek

não importa o que aconteça o hoseok sempre faz live pra comemorar o aniversário dele com a gente todo lindo e alegre por estar com as armys

VOCE SABIA? Antes de Jung Hoseok nascer o mundo era preto e branco e as pessoas era infelizes, no dia 18/02/94 nasceu Jung Hoseok e junto com ele vinheram as cores e a alegria #HappyBirthdayJhope #HappyJHOPEday #JhopeBirthday #HobiDay #JHOPEBDAY @BTS_twt pic.twitter.com/pETgmRlSob

— babi⁷☀️ HOBI DAY (@reasonpjm) February 17, 2020