‘É sobre as coisas que gosto de cantar’, diz Mumuzinho sobre músicas de novo EP

Mumuzinho lançou nesta semana seu mais novo EP de trabalho, intitulado Mantra, que conta com seis faixas inéditas que variam entre as baladas românticas e faixas mais bem-humoradas. Em entrevista ao Portal da Band, o cantor falou sobre o processo de composição das músicas e a parceria de longa data com o amigo Nélio Júnior.

"A construção desse trabalho foi feita por mim e pelo Nélio. A produção ficou por conta dele e eu fiquei na direção. São quatro músicas românticas e dois sambas que são a minha cara, sobre as coisas que eu gosto de cantar. A música-título, Mantra, é do mesmo autor de Eu Mereço Ser Feliz e é muito motivacional, muito para cima. Ele acertou muito", disse Mumuzinho.

Com versos que dizem Eu posso / Eu quero / Eu luto / Eu vou na fé, sem desistir, eu vou conseguir, a faixa é praticamente uma ode à perseverança. "É um olhar que diz para o povo acreditar que pode, para não desistir dos seus sonhos. Eu sinto que as pessoas se identificam com as minhas músicas e eu fico feliz de trilhar esse caminho", afirmou o cantor.

Já as canções Deus Não Erra, 32 de Fevereiro e Me Convenceu falam de diversos tipos de romance. "O amor está em tudo que é lugar. A gente senta para compor sobre diversos assuntos e, no meu EP, a gente fala sobre o amor pela esperança de mudança, mas também o amor romântico, as desilusões amorosas, os falsos amores", revelou.

Apesar do novo trabalho não ter nenhuma parceria, Mumuzinho garante que lançará algumas faixas com participações especiais ao longo de 2020. "Esse ano ainda vai ter feat, com sertanejo, funk e rap", adiantou. O sambista também não descarta repetir a parceria da televisão com Ludmilla, com quem apresenta o programa Só Toca Top – Verão, da Rede Globo, no mundo da música. "A Ludmilla é uma grande amiga e uma grande cantora, muito talentosa", finalizou.