Rakta e Deafkids dividem palco no Sesc Santo Amaro

Duas das bandas mais criativas do novo rock underground brasileiro, Rakta e Deafkids tocam simultaneamente no sábado (15) no Sesc Santo Amaro. Os grupos apresentarão suas experimentações em show que propõe uma mescla de repertórios. Ambas iniciaram as atividades em 2010.

A paulista Rakta despertou a atenção internacional com álbum lançado no Brasil, Europa e Estados Unidos. O som é vanguardista e psicodélico, e foge do padrão roqueiro ao abrir mão da guitarra em favor do contrabaixo, dos sintetizadores e da bateria.

De Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Deafkids produz um groove hipnotizante a partir de referências pescadas de culturas de todo o mundo. A camada rítmica vem de subgêneros do punk, como o d-beat, crust, hardocore e fuzz.

O Sesc Santo Amaro fica na rua Amador Bueno, 505, na capital. O show começa às 19h, na Praça Coberta, e os ingressos custam R$ 30. METRO