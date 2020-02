Metro Indica: Veja dicas de programação cultural em São Paulo neste fim de semana

Que tal aproveitar o fim de semana para curtir uma programação cultural em São Paulo?

Veja nossas sugestões de eventos e espetáculos em música, literatura, teatro, artes visuais, dança e cinema que vão rolar entre esta sexta-feira (14) até domingo (16).

Música

Rincon Sapiência. Cantor mostra seu segundo álbum, “Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps”, no qual junta seu afrorap a um lado mais pop. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93 – Água Branca; tel.: 3871-7700). Hoje e amanhã, 21h30. R$ 9 a 30.

Estesia com Nina Oliveira. Grupo mostra um espetáculo sensorial, unindo música eletrônica, canção brasileira, iluminação cênica, performance e tecnologias de interação, numa experiência híbrida de som e luz. No Sesc Carmo (r. do Carmo, 147 – Sé; tel.: 3111-7000). Hoje, 19h30. R$ 9 a 30.

Literatura

BSP 10 anos. Comemoração de dez anos da biblioteca tem bate-papo com escritor Pedro Bandeira, entre outras atividades, como espetáculos, workshop, exposição, oficinas, música e mais. Na Biblioteca de São Paulo (Parque da Juventude – av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana; tel.: 2089-0800). Amanhã, 11h. Grátis.

Teatro

Eu Não Sou Harvey. Monólogo trata da vida de Harvey Milk, o primeiro homossexual assumido a ser eleito para um cargo público nos EUA, indo do Brasil colonial até o assassinato de Milk. No Sesc Pinheiros (r. Pais Leme, 195 – Pinheiros; tel.: 3095-9400). Qui., sex., sáb., 20h30. R$ 9 a 30. Até 14/3.

Artes visuais

Agora ou nunca – Devolução. Mostra mergulha no acervo audioviusual de Maureen Bisilliat e marca lançamento do documentário da fotógrafa. No IMS (av. Paulista, 2.424 – Bela Vista; tel.: 2842-9120). Ter. a dom., 10h às 20h; qui., 10h às 22h. Grátis. Abre amanhã. Até 5/4.

Gisela Eichbaum: trabalhos sobre papel 1957 – 1976. Mostra apresenta 38 obras da artista refugiada em SP, cuja produção está situada no abstracionismo lírico. No Museu Lasar Segall (r. Berta, 111 – Vila Mariana; tel.: 2159-0400). Qua. a seg., 11h às 19h. Grátis. Abre amanhã. Até 18/5.

Dança

Anonimato. Espetáculo de dança revela situações do cotidiano brasileiro, bem como aspectos ligados ao soterramento e aniquilamento das memórias negras. No Centro Cultural da Penha (lgo. do Rosário, 20 – Penha de França; tel.: 2295-0401). Amanhã, 20h; dom., 19h. Grátis.

Cinema

Interdependence. As relações entre os seres humanos e a natureza, agravadas pelas mudanças climáticas, são o tema central do documentário. No Cinesesc (r. Augusta, 2075 – Cerqueira César; tel.: 3087-0500). Amanhã, 20h. Grátis.