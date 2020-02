Executiva lança livro sobre experiência nas seis maratonas mais importantes do mundo

“O que aprendi nos 253 quilômetros das maiores maratonas no mundo”. Essa é a frase estampada na capa do livro “Seis Corridas”, que chega às livrarias no dia 18 deste mês. Escrito por Sara Velloso, diretora financeira do Metro Jornal, a obra relata os desafios enfrentados por ela (uma ex-sedentária e ex-fumante) ao participar da Six Majors – o conjunto das maratonas mais importantes.

Que mensagem você quis deixar para os leitores?

A ideia é mostrar como me desafiei através da corrida. O recado é: saia da zona de conforto. Seja pela culinária, por um projeto de trabalho manual, um projeto literário. Se exponha a sensações desconhecidas. Isso provoca crescimento, maturidade e resiliência.

Quais foram os principais desafios dessa jornada?

Foi essencial manter a disciplina. Lutar contra a tendência da inércia foi um grande desafio. Eu nunca me arrependi de treinar, mas me arrependi das vezes que não fui. Na última maratona, em Londres, eu quase não terminei a prova por causa de uma torção no tornozelo. Passei a corrida toda emocionada.

O que significa a corrida de rua para você?

Meu equilíbrio, onde eu busco apoio emocional. Meus amigos, tudo. Os benefícios são muitos. Dá para passar mais tempo em contato com você mesmo, minimizar problemas que pareciam maiores. Enxergar saídas. É uma terapia, uma forma de meditação ativa.

Sobre a autora

Sara Velloso Galvani nasceu em Belo Horizonte em 1967, é casada e administradora de empresas. Com 28 anos de experiência em administração e finanças, 20 deles em posições de gerência e diretoria em grandes empresas. Hoje é maratonista amadora e cuida de um pé de jabuticaba e de duas cachorras vira-latas, em São Paulo, cidade onde vive.

Reprodução

Até 2008, Sara era apenas uma pessoa sedentária e ex-fumante. Desde então, incentivada pelo irmão correu sete maratonas, entre elas as seis mais importantes do mundo. Também participou de 15 meias maratonas, foi quinta colocada em sua categoria no Ironman 70.3, que compreende aproximadamente 1,9 quilômetros de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida, participou do L’Etape du Tour 2014, evento esportivo para ciclistas amadores que percorre parte da rota do Tour de France, maior e mais famosa corrida de ciclismo do mundo.

Sara também é um dos 146 brasileiros, sendo apenas 44 mulheres, que até 2019 haviam percorrido as seis maiores maratonas do mundo. “Seis corridas” é seu primeiro livro, publicado pelo selo “escritores”, parceria da EFeditores e da Literare Books International, onde relata justamente sua vivência e aprendizado.

FICHA TÉCNICA:

Livro: Seis Corridas

Autora: Sara Velloso

Brochura 21x14cm

140 páginas

Lançamento: dia 18 de fevereiro de 2020, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi (Av. Faria Lima, 2232).