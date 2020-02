'Sonic - O Filme' leva ouriço azul à terra em aventura contra Dr. Robotnik

Para a nossa alegria, Jim Carrey está de volta. Depois de sumir por alguns anos das altas esferas de Hollywood, o ator mostra ao mundo que seu talento e brilhantismo não esmoreceram. Este será o mês de Carrey, com seu retorno em vários papéis, incluindo o vilão Dr. Robotnik em “Sonic – O Filme”, que estreia nesta quinta-feira (13).

“Acho que sou um monstro como Frankenstein. Não me preocupo muito com o resultado final, eu fiz o que sei fazer, interpretando o personagem do meu jeito. Não sei se isso é bom ou ruim, porque vai depender do julgamento da plateia, mas eu me diverti muito atuando neste filme”, disse ele sobre Dr. Robotinik, papel que interpreta na comédia de aventura em live-action.

Inspirado na franquia mundial de videogame da Sega, a história acompanha o famoso ouriço azul enquanto ele tenta se adaptar à vida na Terra com seu novo – e humano – melhor amigo, o policial Tom (James Marsden). Sonic e Tom unem suas forças para tentar impedir o perverso Dr. Robotnik de capturar Sonic e usar seus superpoderes para dominar o mundo.

“Robotnik representa a inteligência pura que foi prejudicada pelo ego e o levou para o reino da estupidez espiritual”, analisou Carrey. “Ele nunca foi amado ou bem tratado, portanto odeia o mundo porque pensa que o mundo o abandonou.”

Jim Carrey retorna triunfante ao universo cômico / Paramount Pictures/Divulgação

Quando a Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer, em abril de 2019, uma horda de fãs do clássico dos videogames se rebelou. O visual, demasiadamente humano, motivou até comparação a um personagem do Trenzinho Carreta Furacão. Acuados, os produtores precisaram repaginar o personagem e adiar o lançamento, originalmente anunciado para novembro do ano passado.

Quem não perdeu a chance de viralizar uma estratégia de marketing em forma de zoeira nas redes foi o Bob Esponja, que publicou no Twitter a imagem de uma versão humanizada do personagem submarino com os dizeres: “Se o Bob Esponja fosse o #SonicMovie”. Bob Esponja também ganhará filme neste ano, ainda sem data, intitulado “O Incrível Resgate”.