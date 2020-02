Marcos Mion processa Theo Becker por calúnia, difamação e injúria

O apresentador Marcos Mion abriu um processo contra o ator e ex-participante do reality show “A Fazenda” Theo Becker por injúria, difamação e calúnia. A ação foi movida no fim de janeiro.

Segundo advogados de Mion, as ofensas começaram há pelo menos cinco anos, mas ele decidiu procurar a Justiça após um ataque do ator que envolvia o filho do apresentador. Romeo Mion, de 14 anos, tem autismo.

Becker teria dito nas redes sociais que Marcos Mion não seria um bom pai por não ter levado Romeo em uma viagem. As publicações foram apagadas, mas o conteúdo foi salvo pelos advogados do apresentador, que reuniram 14 episodios de difamações e 43 de injúrias.

A ação pede uma indenização de R$ 100 mil, além da remoção do conteúdo do ar – já cumprido por Becker – e da publicação de uma retratação. O valor seria destinado a uma instituição, ainda de acordo com a defesa de Mion.

A defesa de Theo Becker afirma que está próxima de firmar um acordo entre as partes, para que o processo seja finalizado.