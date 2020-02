'Que História é Essa, Porchat?': Cabine em shopping de São Paulo vai gravar relatos do público

"Que História é Essa, Porchat?" foi um dos destaques da programação da TV em 2019 e, a partir desta quinta-feira (13), os paulistanos vão poder participar de alguma forma da atração do GNT.

Uma cabine que reproduz o cenário original estará no Shopping Eldorado até domingo (16) para gravar os depoimentos. Os melhores podem ser exibidos durante a segunda temporada, que estreia em 10 de março.

No programa, Fábio Porchat recebe três convidados famosos para contar histórias engraçadas ou surpreendentes, além de causos trazidos pela plateia, em geral tão ou mais engraçados do que as celebridades. Porchat também colabora sempre com suas histórias e de família.

Para participar, é preciso pegar senha, que será distribuída de hora em hora, das 11h às 21h. Ainda é possível mandar as histórias em áudio ou vídeo. Veja informações aqui.

Além de São Paulo, a cabine deve ir para Goiânia, Fortaleza, Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Veja melhores momentos do apresentador na primeira temporada: