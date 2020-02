Com sucesso de 'Parasita', novo cinema coreano ganha mostra no CCSP

Não só a música pop concebida por lá, mas também o cinema sul-coreano vem ganhando destaque nos últimos tempos. Em comum, os títulos da safra audiovisual que eleva o nome do país no cenário cultural desde a virada do século entrega roteiros sólidos, reviravoltas e personagens complexos.

O vencedor do Oscar, “Parasita”, de Bong Joon-ho, é apenas expoente de uma consistência que a Coreia do Sul já construiu em Hollywood. Evidência disso é que vários produtos americanos de renome tomaram forma recentemente pelas mãos de diretores e atores coreanos, sem esquecer dos remakes de originais asiáticos, como “Oldboy” (2013), dirigido por Spike Lee e adaptado do clássico de 2003 de Chan-Wook Park.

Envelopa todo esse levante a mostra gratuita Made in Korea, que apresenta, até o dia 23 no Centro Cultural São Paulo, 19 longas de vários nomes. Um deles é “Um Dia Difícil” (2016), de Seong hoon Kim, sobre detetive que mata um homem acidentalmente em um atropelamento.

Outros títulos em destaque do cinema coreano são os filmes que impulsionaram a carreira de Joon-ho, “Memórias de um Assassino” e “Mother – a Busca Pela Verdade”. O CCSP fica na rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, capital. A programação completa está no site.