Mostra de animes japoneses exibe clássicos no CCBB, em São Paulo

No passado, as relações entre o Japão e a Coreia do Sul ficaram marcadas por disputas da época em que a península coreana foi uma colônia japonesa (1910-1945). Mais recentemente, com o sucesso do K-pop e do longa “Parasita”, o Japão retomou a rivalidade, porém agora com mais investimentos no âmbito cultural, segundo afirmou em entrevista à Folha de S. Paulo Yukio Yoshihiro, vice-diretor da Cool Japan, iniciativa do governo para incentivar a exportação de produtos típicos.

Quem ganha é o público, com produções cada vez mais criativas no mercado. Em seu favor, os japoneses têm os mangás, o teatro kabuki, os games e os animes, especialidade na qual sempre se mostraram imbatíveis. Quem duvida é só tirar a prova na mostra que o Centro Cultural Banco do Brasil abre nesta quarta (12), com 15 filmes de animação que ficam em cartaz até o dia 24.

Veja também:

Novo cinema coreano ganha mostra no CCSP

Duas araras nascem no Zoológico de São Paulo

Anime: O Fantástico Mundo das Animações Japonesas contempla títulos premiados, como “A Tartaruga Vermelha” (2016), que levou o prêmio Um Certo Olhar, no Festival de Cannes, além de clássicos como “Akira” (1988), de Katsuhiro Ôtomo.

Haverá também duas rodas de conversa. A primeira, sobre “As Memórias de Marnie, Ancestralidade e Solidão” com a crítica de cinema, roteirista e jornalista Lorenna Montenegro, no dia 19, após a sessão, que começa às 18h. Uma das últimas produções do Estúdio Ghibli, foi indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2016 e recebeu prêmios em festivais pelo mundo.

Já no dia 21, o debate será sobre “Akira”, com Cinthia Saty Fuji, ilustradora, quadrinista e artista de desenvolvimento visual para animação, curtas e longas, também após a sessão das 18h. A obra marcou uma geração à época de seu lançamento por extrapolar as barreiras orientais e apresentar para o mundo a arte do anime.

O CCBB fica no centro de São Paulo, na rua Álvares Penteado, 112, e os ingressos custam R$ 10. Consulte a programação no site.