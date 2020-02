Kim Kardashian pinta o cabelo com o loiro que é tendência para pele morena

Kim Kardashian mostrou o seu novo cabelo para 2020: loiro. A cor, um tom claro de mel, é tendência entre as morenas que buscam iluminar o rosto.

A socialite de 39 anos se gabou nas suas Stories do Instagram. A seguir, você confere uma captura do momento.

No vídeo, Kim aparece sendo maquiada e com as mechas cacheadas. Os seus fãs comentaram o novo look e a encheram de elogios. “Adoro essa cor, espetacular”, “o seu tom de pele fica muito melhor assim”, “você está incrível com o cabelo assim” e “uau, parece ótimo!”, foram alguns dos comentários.

Fonte: Nueva Mujer