Giovanna Ewbank revela que descobriu sua gravidez de forma inusitada

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciaram, em dezembro do ano passado, a chegada do primeiro filho biológico. Contudo, após o anúncio, o casal seguiu em silencio até esta terça-feira (11). A apresentadora usou seu canal no YouTube GIOH para revelar como descobriu sua gravidez.

Ela comentou: “a gente não estava programando nem esperando, muito pelo contrário, a gente estava evitando. E aí eu fui para Manchester, na Inglaterra, gravar o The Circle Brasil. E nessa viagem eu fiquei muito enjoada. Muito enjoo, todos os dias, e muito sono. Mas eu achei que era por conta da comida e do fuso horário que eram diferentes, e a gente estava trabalhando muito”, lembra.

Giovanna ainda explicou que a equipe ficou preocupada com ela. “Eu lembro até que a Cleidinha e o Danilo falavam: ‘mas você não quer conhecer a cidade?’. E eu falava: ‘eu só quero dormir, eu estou exausta’. Nisso, eles conheciam a cidade toda e eu ficava dormindo o dia inteiro e não conseguia comer nada, de enjoo. Eu falava ‘a comida daqui é muito forte’. E eles falavam: ‘Giovanna, você não está grávida?’. Só que eu estava um pau de magra, eu falava: ‘gente, eu estou sarada. Como que eu estou grávida?'”.

Surpreendente

A surpresa veio de sua filha Titia. Quando a apresentadora voltou para o Brasil, sua filha revelou algo inusitado. “A hora que eu cheguei, a minha filha me abraço e falou: ‘mamãe, quero te contar um segredo, mas tem que ser no ouvido’. Ela chegou no meu ouvido e falou: ‘Eu estou preparada para ter minha irmã‘. Aí ela começou a falar que eu já podia ter um filho da barriga porque ela estava preparada. Pensei: ‘tadinha, não vai ter tão cedo da barriga, não vai ser agora'”, lembra Gio.

Contudo, um mês após o ocorrido, a apresentadora começou a inchar e perceber que sua menstruação na descia. “Um dia eu estava em casa e falei: ‘mãe, acho que eu vou fazer um exame’. Fiz o exame, estava. Fiz o segundo, estava. Fiz o terceiro, estava. Aí mandei os três exames para o Bruno. Ele estava em uma festinha de aniversário com a Titi, quase teve um treco, voltou para casa. Aí todo mundo ficou muito feliz – ficamos assustados no início, mas agora é só alegria”, terminou.