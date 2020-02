Um ano sem Boechat: Em vídeo, relembre comentários marcantes do jornalista da Band

Nsta terça-feira, 11, completa-se um ano da morte de um dos maiores jornalistas brasileiros, Ricardo Boechat. Em uma homenagem ao jornalista, a equipe do Café com Jornal elaborou uma coletânea com os comentários de Boechat que marcaram a profissão.

Ricardo Eugênio Boechat morreu aos 66 anos em um acidente de helicóptero em São Paulo. Na Band, ele estava há mais de uma década e foi âncora BandNews FM e do Jornal da Band, na TV.

Deixou mulher, a jornalista Veruska Boechat, e seis filhos.