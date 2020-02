Festival João Rock já tem data em 2020; saiba como ganhar um par de ingressos

A edição 2020 do Festival João Rock já tem data marcada: 6 de junho. O evento, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, já foi realizado 18 vezes antes e se dedica ao rock nacional.

Por enquanto, a organização só revelou a data. Atrações e venda de ingressos serão anunciadas nas próximas semanas.

No ano passado, 65 mil pessoas estiveram presentes ao Parque Permanente de Exposições, que contou com Pitty e Alceu Valença, entre outros no line-up.

O festival também tem espaço para esportes radicais e outros.

Par de ingressos grátis

A novidade foi anunciada por um filtro no Instagram, no qual é preciso participar de um game para descobrir a data. Quem for mais veloz no joguinho até as 23h59 desta quarta-feira (12) também vai ganhar um par de ingressos.

Para jogar, basta entrar no game disponível no Instagram Stories do João Rock.

Mais informações no site oficial.