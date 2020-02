Clipe de música chamada 'Corona Virus' é lançado e causa polêmica na Internet

No último domingo, o cantor dominicano Yofrangel lançou uma música controversa chamada “Corona Virus”. O vídeo clipe já acumula mais de 24.026 visualizações e causou reações controversas no público.

A gravação começa com o cantor tossindo e espirrando dentro de uma ambulância, cercado por pessoas vestidas como enfermeiras e médicos.

Na música, Yofrangel pede que os ouvintes que "tapem a boca" para não deixar outras pessoas doentes. Ele também lista alguns de seus "sintomas" – cabeça, mão e joelho doloridos – nenhum dos quais está realmente associado ao coronavírus, que na verdade são falta de ar, tosse e febre.

É importante lembrar que o total de mortos na China continental devido ao novo coronavírus aumentou na última segunda-feira (10) para 908, mais 97 do que no domingo, de acordo as autoridades.