Botucatu registra o triplo de volume de chuva de SP, 200 famílias desabrigadas e três mortes

Além da região metropolitana, as chuvas castigaram cidades do interior de São Paulo. Botucatu, a 238 quilômetros da capital, foi uma das mais atingidas. A cidade registrou volume de chuva de 250 mm, três vezes mais do que em São Paulo.

“Botucatu está vivendo os piores dias de sua história", afirmou o prefeito Mário Pardini (PSDB)

Três pessoas morreram e uma ainda está desaparecida na área.

A violência das águas foi tamanha que arrastou pontes. O número de famílias desabrigadas chega a 200.

De acordo com Pardini, ele conta com recursos do governo federal e do Estado para reconstruir a cidade, que está em estado de emergência e calamidade pública.

