Adidas lança coleção especial com 'Pokémon' de tênis e camisetas

A marca Adidas lançou nesta terça-feira (11) uma coleção especial em colaboração com a franquia Pokémon. São tênis e camisetas com enfoque nas criaturas da primeira geração do jogo, lançado em 1996.

Uma das camisetas mostra o logotipo da marca com desenhos de Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle e Eevee em versão 8-bit. Outra arte destaca diferentes tipos de pokebolas, objetos utilizados para capturar os seres. Tênis nas cores preto e branco mostram os traços dos diferentes pokémons dos títulos "Red" e "Blue".

As roupas estão disponíveis no site da empresa e em lojas selecionadas. Camisetas em tamanho adulto custam R$119,99 e infantil R$99,99, enquanto o tênis Advantage chega por R$299,99 e Phosphere por R$349,99. Conheça as peças da coleção:

ADIDAS X POKÉMON