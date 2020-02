‘Street Fighter 5: Champion Edition’ chega para dar novo gás ao aclamado jogo

Você pode ser um jogador de longa data de Street Fighter. Pode ter sido apenas um dos que entraram na onda da segunda edição, lá em 1991. Pode ser dos que até hoje aplicam o “meia-lua para a frente + soco” para dar forma ao Hadouken. Independentemente de qual prateleira você esteja, uma novidade vai fazer os dedos coçarem: na próxima sexta-feira, dia 14, será lançado o “Street Fighter 5: Champion Edition”.

Trata-se de uma coletânea com o jogo base completo e todos os conteúdos já oferecidos via DLC – elementos adicionais –, que contempla personagens, roupas adicionais e até cenários.

Com isso, agora serão 40 os personagens jogáveis em “Street Fighter 5”, graças às duas novas inclusões preparadas pela Capcom. Seth, o Rei do Caos e chefão de “Street Fighter 4”, toma forma e retornará como mestre da imitação de golpes. Quem também poderá ser escolhido pelo player é Gill, líder da Sociedade Secreta e chefe final de “Street Fighter 3”, que tem capacidade de desferir um vasto leque de ataques de fogo e de gelo.

Disponível no PS4 e no PC, o novo título da Capcom é tratado como a versão definitiva de Street Fighter, que tem como alvo tanto jogadores veteranos como jogadores que vão começar agora a ter bolhas nos dedos.

Preparados?

• São 40 personagens jogáveis, 34 cenários e mais de 200 roupas, que, claro, poderão ser utilizados nos diversos modos de jogo disponíveis, como o modo história, arcade, sobrevivência, ranqueada, casual e de habilidades.

• Há um rebalanceamento completo do game com direito a uma nova mecânica no jogo: um segundo V-Skill – habilidades únicas de cada personagem –, que promete mudar completamente as dinâmicas já manjadas da franquia.

• Para quem já tem o “Street Fighter 5”, o upgrade para PC, via Steam, custará R$ 54,99. No Playstation 4, via PSN, este pacote sai por R$ 76,90. A versão base do jogo fica com desconto de 60% na plataforma de games do PC até o próximo dia 17, vendido a R$ 16. Já no serviço de vendas virtuais do console, também com o mesmo desconto, está anunciado a R$ 28,60.