Parasita: 7 curiosidades sobre o vencedor do Oscar 2020

A tragicomédia tensa extraída do conto do abismo social rendeu ao longa-metragem "Parasita" um posto histórico: o de melhor filme da temporada do Oscar 2020.

via GIPHY

É a primeira vez que um filme de língua estrangeira recebe essa honraria. Além da categoria principal, a produção de Bong Joon Ho ganhou melhor filme estrangeiro, melhor roteiro e melhor direção na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Isso sem falar na Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio de 2019.

Veja abaixo fatos sobre o filme:

1- A luxuosa mansão da família Park é um cenário totalmente construído no set, do zero

via GIPHY

2- O diretor Bong Joon Ho contou que filmou em locação em casas de multimilionários e "tremia" de ansiedade ao lidar com os objetos. Uma lixeira high-tech usada pela direção de arte custava US$ 2.500

3 – A pedra que é dada de presente à família Kim representa o hábito de coleção desses objetos que existe de fato na Coreia há milhares de anos, desde, pelo menos, a dinastia Joseun (1392-1897)

via GIPHY

4 – Em entrevista durante o festival de Munique, o diretor contou que odeia escrever roteiros, que o deixam muito nervoso e insuportável para a família inteira. Ele tinha a ideia para "Parasita" desde 2015

via GIPHY

5 – A princípio, o diretor queria fazer uma peça teatral a partir do argumento da família miserável que se infiltra em uma casa milionária. O roteiro levou mais de três meses para ser escrito

6 – A arquitetura da casa dos Park foi imaginada pelo próprio Bong Joon Ho e, quando a produção consultou um arquiteto para desenvolvê-la, ouviu que "Nenhum idiota construiria uma casa dessas"

via GIPHY

7 – Kang-ho Song and Woo-sik Choi, que interpretam pai e filho da família Kim, foram os primeiros a serem escalados. Eles estiveram no filme anterior de Bong, Okja (2017). Song, inclusive, já fez outros dois filmes com o diretor.

via GIPHY