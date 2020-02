Oscar 2020: A mensagem do BTS ao diretor de 'Parasita'

O sul-coreano "Parasita" ganhou o Oscar de Melhor Filme e marcou história sendo o primeiro longa em idioma não-inglês a atingir o feito. Além do principal prêmio da noite, o filme ainda levou outras três estatuetas: Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original.

A conquista do diretor Bong Joon-Ho e grande elenco foi celebrada pelo grupo de k-pop BTS. Em sua conta na rede social Twitter, o hepteto publicou uma mensagem ao diretor, em coreano: "Bong Joon-ho, muito, muito, muito, muito parabéns #eu vi você derramando lágrimas". O post é acompanhado de fotos da premiação.

O discurso dos vencedores na principal categoria do Oscar, realizado na noite de domingo (9), chegou a ser interrompido pela direção do evento. A plateia fez questão de se manifestar e o foco retornou ao grupo. Uma das pessoas a discursar foi Miky Lee, empresária do CJ Group, responsável por levar levar ao mundo muito da cultura sul-coreana. "Quero agradecer nossa audiência na Coreia, aqueles que sempre apoiaram nossos filmes e nunca hesitaram em dar suas opiniões. Isso fez com que nunca nos tornássemos complacentes e continuássemos estimulando nossos diretores e criadores. Sem nosso público coreano, não estaríamos aqui", disse.

BTS

O grupo BTS irá lançar no dia 21 de fevereiro seu novo álbum, "Map of the Soul: 7". O primeiro single "Black Swan" foi divulgado no mês passado, em clipe com bela performance de um grupo de dança da Eslovênia.