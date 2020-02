Oscar 2020: Academia se esquece de Luke Perry e Cameron Boyce em homenagem a mortos

A homenagem aos artistas mortos no período entre as cerimônias do Oscar costuma ser um ponto emocionante da noite. No último domingo (9), durante a edição 2020, a sessão In Memorian aparentemente se esqueceu de duas perdas importantes do ano passado.

Os fãs notaram as ausências de Cameron Boyce e Luke Perry. Esse último, que morreu em março, aos 52 anos, estava no elenco de "Era uma Vez… em Hollywood", que concorreu em diversas categorias principais.

O ator, que interpretava o pai de Archie na série "Riverdale", sofreu um acidente vascular cerebral e ficou internado alguns dias antes de morrer.

Já Cameron, que começou como ator mirim, era conhecido pelas séries "Descendentes" e "Jessie". Ele morreu aos 20 anos, por epilepsia, condição que ele tratava já alguns anos.

Veja homenagem, que contou com a interpretação de "Yesterday", dos Beatles, por Billie Eilish.