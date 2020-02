Netflix confirma 3ª temporada de Sex Education

A Netflix confirmou nesta segunda-feira (10) que a série Sex Education terá uma terceira temporada. O anúncio foi feito em um tweet no perfil oficial da plataforma de streaming.

A imagem brinca com o personagem Colin Hendricks, professor de ciências (e educação sexual) da escola de Moordale, cidade fictícia onde a história se passa. Ele aponta uma câmera para o quadro da sala, que confirma que a série vai continuar.

NOSSA NETFLIX QUE FINAL FOI ESSE? Spoiler: não foi o final. Vai ter terceira temporada de #SexEducation, sim. pic.twitter.com/nibtZzOwic — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 10, 2020

Sex Education estreiou na Netflix em janeiro de 2019 e atingiu mais de 40 milhões de espectadores. A segunda temporada foi lançada no mês passado

A trama é centrada em Otis Milburn (Asa Butterfield), um adolescente virgem que oferece terapia sexual para alunos de seu colégio, inspirado no trabalho de sua mãe, Jean Milburn (Gillian Anderson), terapeuta sexual famosa.

O trabalho é realizado ao lado de Maeve Wiley (Emma Mackey), responsável por conseguir as consultas. No meio disso, Otis deve lidar com sua própria ansiedade e seu interesse amoroso por Maeve. Tudo com a ajuda e conselhos de seu amigo, Eric Effiong (Ncuti Gatwa).