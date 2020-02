O incrível look de Kim Kardashian para o Oscar 2020

Apesar de não ser uma estrela do cinema, Kim Kardashian não ficou de fora do Oscar 2020 e chamou a atenção graças ao seu visual impecável.

A socialite de 39 anos marcou presença no after-party da Vanity Fair, uma festa que acontece logo depois da cerimônia de premiação. Ela vestiu um longo de Alexander McQueen batizado como Oyster Dress, uma peça que faz parte da coleção primavera-verão de 2003.

“Eu tenho que me deitar no carro”, disse Kim nas Stories do Instagram. “Eu não consigo me sentar. É como se o meu vestido fosse rasgar, estourar ou algo assim. Mas vale a pena.”

O seu marido, Kanye West, 42, decidiu acompanhá-la vestido com um blazer de couro azul marinho e uma calça de couro preta. Para arrematar o visual da noite, Kanye escolheu botas de camurça e uma corrente de diamantes.