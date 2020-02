BBB20: 5 vezes em que Babu deu uma aula sobre empatia e respeito

Babu Santana vem ganhando o coração dos internautas. Sua participação no BBB20 é uma aula sobre empatia e respeito. Por diversas vezes, o ator conversou com os participantes para explicar assuntos importantes e que, muitas vezes, não são bem compreendidos na sociedade. Contudo, suas palavras didáticas e respeitosas faz com que muitos escutem o que ele tem a dizer. Veja quais são os ensinamentos do brother:

“O mundo precisa de pessoas com convicções do bem”

se o babu perder o bbb pra um branco com porte físico de surfista eu vou descer a porrada em todo mundo pic.twitter.com/xHP8ZtrDRL — nαrdın • #teambabu (@nardolucca) February 5, 2020

“O homem sempre teve voz”

Babu tá explicando pros meninos que eles TÊM que ouvir as mulheres. #BBB20 pic.twitter.com/ABiqOWR3zg — Ntv no #BBB20 📺▶️ (@ntvnasredes) February 7, 2020

“É só parar para ouvir”

Babu explicando sobre feminismo.

Veja como é impactante!

Mas não deveria ser.

“Eu aprendi, porque eu tbm tinha uma visão errada”

Antes de falar mal ou criticar a luta das mulheres, estude, se permita conhecer. Respeito e igualdade! ✊🏼#BBB20 #RedeBBB #Feminismo pic.twitter.com/avdWqvMrCt — Manu (@manuucav) February 7, 2020

“Humildade não é uma palavra. São atitudes”

Isso Babu, dá um aula de como ser uma pessoa decente pra esses machos escrotos! #BBB20 https://t.co/WMICMrw51o — Jessy Correia (@Fala_Jessy) February 6, 2020

“Tem muita gente passando fome”