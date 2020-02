Adeus, Angelina! A acompanhante de Brad Pitt no Oscar 2020

Neste domingo (9), o Oscar foi celebrado no Dolby Theatre de Los Angeles, e Brad Pitt era uma das figuras mais esperadas pelos paparazzi.

O ator de Sr. & Sra. Smith, que já compareceu a outras edições do evento ao lado de Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, desta vez estaria sozinho. Depois do divórcio com a mãe dos seus filhos, ninguém sabia quem o acompanharia no evento.

Após várias semanas de especulação, Pitt surpreendeu com um novo visual e a sua acompanhante: ninguém menos que Cynthia Pett-Dante, a sua representante desde 1988.

Cynthia é uma das mulheres mais importantes da vida do ator, com quem ela tem um relacionamento de 32 anos, isto é, desde que Pitt começou a sua carreira.

Em um vestido azul, a manager se sentou nas primeiras filas do Dolby Theatre e se entusiasmou quando o astro ganhou uma estatueta pelo seu papel no filme Era uma Vez em… Hollywood.