Metro Indica: Veja dicas de programação cultural em São Paulo neste fim de semana

Que tal aproveitar o misto de calor e chuva para curtir uma programação cultural em São Paulo?

Veja nossas sugestões de eventos e espetáculos em artes visuais, dança, teatro e música que vão rolar desta sexta-feira, 7 de janeiro, até domingo, 9 de fevereiro.

Artes visuais

Heranças de um Brasil Profundo: A mostra reúne arte plumária, adornos, máscaras, fotografias, esculturas, utensílios e arte contemporânea de povos indígenas. No Museu Afro Brasil (Parque Ibirapuera – av. Pedro Álvares Cabral, s/n – portão 10; tel.: 3320-8900). Ter a dom., 10h às 17h. R$ 7,50 a 15. Grátis aos sábs. Até 26/7.

Música

Roupa Nova: Grupo popular dos anos 80 e 90 comemora 40 anos de carreira passando por toda a discografia. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795 – Barra Funda; tel.: 3868-5860). Amanhã, 22h. R$ 70 a 380.

Mundo Livre S/A: Uma das precursoras do movimento manguebeat nos anos 90, a banda faz uma retrospectiva da carreira. No Sesc Guarulhos (r. Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jd. Flor do Campo, Guarulhos; tel.: 2475-5550). Amanhã, 20h.

Clube do Balanço: Grupo apresenta seu quinto álbum, “Balanço na Quebrada”, um samba-rock cheio de elegância. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93 – Água Branca; tel.: 3871-7700). Hoje e amanhã, 21h30. R$ 9 a 30.

Orquestra do Theatro São Pedro: Abertura da temporada comemorativa de dez anos da Orquestra do Theatro São Pedro tem programa dedicado a três compositores italianos de ópera: Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini e Gioachino Rossini. No Theatro São Pedro (r. Barra Funda, 161 – Barra Funda; tel.: 3661-6600). Amanhã, 20h; dom., 17h. R$ 15 a 30.

Cinema

Revelando Hilda Hilst: Exibição dos filmes “Unicórnio” e “Hilda Hilst pede contato”, inspirados por Hilda Hilst, integra programação no espaço em homenagem aos 90 anos que a escritora faria. No MIS (av. Europa, 158 – Jd. Europa;

tel.: 2117-4777). Amanhã, 19h e 21h. Grátis.

Teatro

Alma Despejada: Irene Ravache interpreta a personagem Teresa, uma senhora que, depois de morta, faz sua última visita à casa onde morava, transitando entre o passado e o presente, de maneira poética e bem-humorada. No Teatro Folha (av. Higienópolis, 618 – Santa CecÍlia; tel.: 3823-2323). Sex., 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 35 a 80.

Cabanascer: uma aventura longe de casa. A peça infantil traz um olhar mais reflexivo sobre a construção da identidade da criança pautada sobre conceitos pré-estabelecidos de diferenciação de gênero na primeira infância. No Teatro Alfredo Mesquita (av. Santos Dumont, 1770 – Santana;

tel.: 2221-3657). Sáb. e dom., 16h. R$ 10 a 20. Até dia 16.