Imperatriz da Acadêmicos do Tatuapé, Lu Duarte cobre corpo com R$ 500 mil em cristais

Lu Duarte, imperatriz de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, está esbanjando em sua estreia na Avenida. Residente de Londres, no Reino Unido, ela fez um ensaio pré-Carnaval inspirado na realeza do Palácio de Buckingham e se montou em mais de 500 mil cristais.

De acordo com a sua assessoria, o valor do look ultrapassa meio milhão de reais. Porém, o valor dos seus gastos extravagantes não para por aí. Lu também pretende gastar R$ 300 mil, entre passagens aéreas e hospedagens, para trazer uma equipe de profissionais de Londres para dar suporte no Carnaval.

A equipe contará com oito pessoas para lhe ajudar nos preparativos antes, durante e depois do desfile: assistente de moda, profissional de maquiagem e cabelo, personal trainer, professora de samba, assessor de imprensa, cinegrafista, fotógrafo e consultora de marketing.

Tudo isso para que Lu Duarte brilhe na passarela. A Acadêmicos do Tatuapé desfile no dia 21 de fevereiro, em São Paulo.