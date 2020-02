Green Day lança clipe 'fofo e radical' com ator mirim de 'Stranger Things'

O Green Day lançou nesta sexta-feira (7) seu 13º álbum de estúdio, "Father of All Motherfuckers". Com produção que remete ao garage rock de seu projeto paralelo, Foxboro Hot Tubs, e faixas que misturam o rock dos anos 1970 e 1980 com o pop punk apresentado na trilogia de álbuns ¡Uno!, ¡Dos! e ¡Tré! (2012), este é o álbum mais distante do que fez a banda brilhar nos anos 1990 e 2000.

Acompanhando o lançamento, o trio divulgou um novo videoclipe para a faixa "Meet Me on the Roof", uma das mais dançantes do registro e recheada de "palminhas". O protagonismo do grupo, porém, é roubado pelo ator Gaten Matarazzo, conhecido pelo personagem Dustin da série "Stranger Things".

Na trama escolar, Gaten prova seu amor a uma garota ao chamar toda a escola para uma apresentação do Green Day na cobertura do colégio, espalhando flyers nas paredes e mãos dos alunos. Com a banda se apresentando, ele mostra seu talento acrobático com uma bela moto Harley Davidson ao realizar um salto e conquistar o coração da menina.

Destaque para a atuação de Billie Joe como o "louco Willie Jackson" e suas longas costeletas. Assista:

Este é o terceiro clipe oficial da era "Father of All Motherfuckers", sendo a faixa-título e a música "Oh Yeah" os primeiros a ganharem um vídeo. Como curiosidade, a última ainda conta com um sample da música "Do You Wanna Touch Me", da Joan Jett.