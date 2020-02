Tom Cruise dispensa dublê e faz cenas a bordo de caça no novo Top Gun

Foi em julho de 1986 que chegava às telas o filme Top Gun: Ases Indomáveis, no qual surgia o jovem Tom Cruise na pele do piloto Pete Mitchell. Mais de 30 anos depois, o ator retorna ao papel, agora como instrutor de um grupo de pilotos em formação.

Em Top Gun: Maverick, que estreia em 9 de julho, vamos voar junto com Tom Cruise, que assume o controle do caça da marinha e proporciona momentos de muita emoção. Vale conferir o trailer e o vídeo com bastidores das gravações.

Segundo Tom Cruise, em depoimento no vídeo divulgado, "não se pode criar esse tipo de experiência sem filmá-la ao vivo". E enfatiza que não dá para "interpretar a distorção no rosto, que fica sob pressão de 8g, equivalente a 725 kg".

A direção de Top Gun: Maverick é de Joseph Kosinski e a produção, de Jerry Bruckheimer. Também no elenco estão Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm e Ed Harris.