Harry está estremecido com William por causa de interferência em seu relacionamento, diz revista

Semanas após o afastamento de Meghan Markle e do Príncipe Harry da família real britânica, a tensão ainda persiste no Palácio de Buckingham. Segundo informações da revista People, a relação entre o filho mais novo do Príncipe Charles e de Diana Spencer é bem delicada com o irmão William.

A publicação ouviu uma fonte próxima, que contou que William alertou Harry sobre a rapidez com que seu relacionamento com Meghan Markle se desenrolou. O namoro com a americana começou em 2016, quando ela ainda atuava na série "Suits", gravada no Canadá. O noivado foi anunciado em novembro de 2017 e o casamento ocorreu em 19 de maio de 2018.

Desde a conversa, o príncipe Harry segue muito magoado com o irmão. Desde janeiro, quando o casal anunciou que iria trabalhar e ter "independência financeira" da família real, eles e o filhinho Archie passam bem mais tempo no Canadá.

Porém, essa distância é encarada como positiva para que o relação entre William e Harry volte a se fortalecer.

"Eles não se afastaram de maneira amigável. Mas, eles estão aliviados que tudo acabou", disse a fonte da revista.