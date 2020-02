Aves de Rapina: Arlequina retorna à tela grande como protagonista

Sem dúvida, os fãs do universo DC Comics ficaram contentes com a chegada de “Esquadrão Suicida” ao cinema, em 2016, mas foi certamente a performance de Margot Robbie que roubou a cena. Elogiada pelos críticos por sua poderosa interpretação de Arlequina na tela grande, a vilã agora retorna para contar sua própria história em “Aves de Rapina – Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa”. A ação, que estreia nesta quinta-feira (6) no país, mostra sua transformação após ter rompido o relacionamento com o Coringa e abandonado o Esquadrão Suicida.

Em “Aves de Rapina”, Arlequina reúne sua própria gangue feminina para enfrentar Roman Sionis (Ewan McGregor), o vilão mais narcisista e nefasto de Gotham, e seu braço direito, Zsasz. Eles visam uma garota chamada Cass e viram a cidade de cabeça para baixo à sua procura. Os caminhos de Arlequina, Caçadora, Canário Negro e Renee Montoya se cruzam, e o quarteto se vê sem escolha além de se unir para derrotar Roman. O filme também explica o relacionamento tóxico que ela teve com o Coringa.

Arlequina e suas comparsas tocam o terror em Gothan City, numa prática violenta mais explícita do que costumamos ver em produções do gênero. As cenas de luta evidenciam coreografias muito bem orquestradas, que prendem a atenção.

Arlequina é a psiquiatra Harleen Quinzel, que trabalhava no asilo de Arkham e criou fascínio pela mente complexa do Coringa. Foi ela quem o ajudou a escapar da instituição. A obsessão cresceu depois que Batman o capturou, e ela decidiu virar sua assistente.

Para criar o perfil de Arlequina, a atriz Margot Robbie teve que ler “Loucos por Amor”, de Sam Shepard, para entender a dinâmica dos relacionamentos tóxicos, e também assistiu a uma conferência de mulheres com carreiras de sucesso que sofrem de esquizofrenia, para saber como elas lidaram com a doença.