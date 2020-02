Sororidade no BBB20: Manu Gavassi explica para Boca Rosa como o machismo funciona

Boca Rosa (Bianca Andrade) foi duramente crítica nas redes socais esta semana. Os internautas a acusaram de ficar ao lado dos boys do BBB20 durante uma discussão que tinha como plano de fundo o fato dos brothers ter um plano para seduzir comprometidas.

Após a eliminação de Petrix, dois novos participantes entraram na casa. Eles tinham informações privilegiadas e revelaram que Marcela e Gizelly falavam a verdade sobre o plano de seduzir as comprometidas no Time Camarote.

Com a revelação, Boca Rosa e Manu tiveram uma conversa e a cantora deu uma aula de sororidade ao explicar para a influencer como funciona o machismo.

"São meninos bem de vida, que estão aí só falando merda para gastar, precisam levar dois tapas na cara para aprender que não é assim", disse.

"O Lucas, com uma namorada, falar tudo isso de 'se for assim, eu vou no puteiro' não é brincadeira de cara, isso é um comportamento que precisamos aprender a destruir porque destrói a vida de mulher”, explicou.

"Se a gente parar para pensar como isso é ofensivo para a gente, imagina quantas mulheres não apanham e não morrem por não conseguir se desvencilhar de caras que fazem esse tipo de comentário", continuou Manu. "Tem que sair esculhambado e depois aprender”.