Site reúne informações de festivais de música de todo o Brasil

Os festivais de música são grandes oportunidades de conhecer novos artistas ou de celebrar os já consagrados com apresentações especiais. Na internet, o Mapa dos Festivais reúne informações sobre diversos eventos que acontecem por todo o Brasil.

A plataforma permite que o usuário busque um festival por nome e artista que estará presente ou ainda pelo gênero musical predominante, a localização e a data. Tanto eventos de grande porte, como o Lollapalooza Brasil, como encontros menores, como o Saravádalia, de Florianópolis, estão presentes.

“Queremos que as pessoas viajem o Brasil e vivam novas experiências a partir dos festivais de música”, diz a diretora criativa do projeto Juli Baldi. “Sentimos falta de um espaço que reúna todas as informações sobre o festival em um só lugar e que mostre de forma organizada todas as opções de festivais de música que temos hoje no Brasil.”

O Mapa dos Festivais busca também ser um canal de comunicação dos organizadores de festivais com o público. Dessa forma, usuários podem entrar na lista de espera de festivais e receber informações sobre horários e line up quando estas estiverem disponíveis.