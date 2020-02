Roman Griffin Davis, de 'Jojo Rabbit', fala sobre suas pesquisas sobre o período nazista

Os nazistas têm sido parodiados nas telas desde o início da década de 1940, quando ainda eram uma grande ameaça global. Como Mel Brooks disse certa vez: “Se você puder reduzir Hitler a algo ridículo, você vencerá”. E é exatamente isso que mostra o filme de Taika Waititi, “Jojo Rabbit”, que chega amanhã aos cinemas do Brasil.

Johannes “Jojo” Betzler (Roman Griffin Davis) é um garoto alemão solitário da Juventude Hitlerista que vê seu mundo virar de cabeça para baixo quando descobre que sua jovem mãe Rosie (Scarlett Johansson) está escondendo uma garota judia (Thomasin McKenzie) em seu sótão. Com a única ajuda de seu melhor amigo imaginário, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego.

Roman Griffin Davis, que protagoniza a comédia dramática, interpreta seu primeiro papel profissional no cinema. Como parte de sua preparação, ele pesquisou a Juventude Hitlerista, organização criada em 1922 para doutrinar crianças e adolescentes na ideologia nazista.

O que significa para você estrear com este filme?

Foi um grande desafio, porque eu sabia que queria atuar, mas nunca imaginei que começaria assim. Às vezes, digo ao meu irmão gêmeo para me beliscar para ver se tudo isso é real. Muitas pessoas me dizem que interpretar o papel principal em “Jojo Rabbit” é uma coisa ótima, mas fiquei com medo depois dos dois primeiros ‘Heil Hitler’ que fiz durante as filmagens. Sabendo que fui escolhido dentre mil pessoas…

Você ficou surpreso com as indicações ao Globo de Ouro e ao SAG Awards?

De alguma forma, comecei bem. E isso me motiva a continuar contando histórias importantes.

O que você sente ao mencionar o nome de Hitler?

O que os nazistas fizeram às crianças foi realmente terrível. Tudo o que espero é que este filme lembre as pessoas do que aconteceu na Alemanha nazista. O que eu mais gosto no filme é que, embora seja um assunto muito sério, ele é mostrado por meio do humor e da comédia.