MITsp: Veja destaques da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que começa em março

É a sétima vez que o diretor artístico da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo conversa com o jornal O Estado de S. Paulo por telefone para falar de mais uma edição do principal festival do gênero no País. Diante da repetição anual, não é difícil imaginar que o projeto teve a chance de amadurecer e reduzir suas fragilidades. "É preciso planejamento para manter a MITsp sempre em bom nível", afirma Antônio Araújo.

Com programação anunciada nesta terça, 4, a mostra reúne, entre os dias 5 e 15 de março, 12 produções internacionais, uma mostra nacional, além de atividades de formação, oficinas e debates e a estreia de mostra off. "O ideal seria planejar com um ano de antecedência. Outros festivais na América Latina conseguem se viabilizar com mais tempo. É preciso acabar com a cultura do último minuto", ressalta.

Entre os destaques, o encenador português Tiago Rodrigues participa com dois espetáculos. By Heart e Sopro. "São obras que usam a memória como força, na superação de opressões políticas e sociais", conta Araújo. Em Sopro, o diretor usa o recurso de ponto eletrônico, ainda utilizado em Portugal, como uma homenagem ao teatro. "Ele tira do bastidor e traz para o centro da cena. No palco, uma atriz ‘sopra’ o texto no sentido de reavivar a memória."

Há também produções mais radicais, que não "contam historinhas", definidas por Araújo como "ame-as ou deixa-as". O espetáculo Farm Fatale, do francês Philippe Quesne, representa um movimento da curadoria que deixa o tom documental das edições anteriores para uma aposta mais contemporânea. Na peça, os humanos não existem mais e só restou no mundo um grupo de espantalhos. "A peça traz uma hiper-realidade, com vozes distorcidas, atores mascarados e um humor meio patético. Mas há também um profundo compromisso em debater questões ambientais", explica Araújo.

Em sua terceira edição, a plataforma MITbr traz um panorama da produção nacional de artes cênicas. São 12 espetáculos de Fortaleza, Paraná, Piauí, Amazonas, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas. Muitos inéditos na cidade

A sétima edição de MITsp também estreia uma programação off chamada FarOFFa – Circuito Paralelo de Artes Cênicas, com 30 espetáculos nacionais em cartaz na Oficina Cultural Oswald de Andrade, Pequeno Ato e Espaço 28, durante todo o período em que a mostra for realizada.