Marília Mendonça lançará documentário sobre tour na Europa

View this post on Instagram

Sexta-feira (7), estreia o 1º vídeo do documentário “Marília Mendonça Europa tour 2019” no IGTV/mariliamendonca às 11:00! São 4 episódios inéditos, muitas curiosidades e os bastidores dos melhores momentos! IMPERDÍVEL!!! 🇪🇺👑 #MaríliaMendonça #TourEuropa2019