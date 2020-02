Lolla Parties divulga mais cinco shows, incluindo Rita Ora e The Lumineers

A organização do Lollapalooza Brasil 2020 confirmou mais cinco Lolla Parties, shows intimistas que agitam diversos clubes da capital paulista na semana do festival: Rita Ora, A Day To Remember, Lauv, The Lumineers e Mika foram escolhidos para fechar a agenda dos esquentas.

A maratona de festas começa com ingressos esgotados para o show do City and Colour, previamente anunciado. O projeto de folk rock criado pelo canadense Dallas Green, do Alexisonfire, toca dia 31 de março no Cine Joia.

Na mesma data, no palco da Audio, Rita Ora promete uma noite cheia de hits, como “I Will Never Let You Down”, “R.I.P.”, “Your Song”, “Anywhere” e “How We Do (Party)”. Também na Audio, os americanos do A Day to Remember vão se reencontrar com os fãs brasileiros no dia 1º de abril. No mesmo dia, o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor Lauv sobe ao palco do Cine Joia, com composições que registram mais de 3 bilhões de reproduções nas plataformas.

A Audio recebe, no dia 2 de abril, a banda de folk-rock americana The Lumineers, que foi uma das convidadas do U2 para abrir diversos shows da “The Joshua Tree Tour”. Sensação pop internacional, Mika interpreta diversos clássicos, também no dia 2 de abril, no Cine Joia. O artista é reconhecido pelo sucesso “Grace Kelly”.

Os ingressos para todas as Lolla Parties já estão à venda no site ticketsforfun.com.br, nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do UnimedHall (sem taxa de conveniência). Nos dias das apresentações, a bilheteria oficial é transferida para o local do show.