Após revelações de Manu Gavassi no BBB, internet ameaça 'cancelar' Chay Suede

O pós eliminação do ginasta Petrix Barbosa do Big Brother Brasil foi pesado. Durante a madrugada desta quinta-feira (5), a entrada de Daniel e Ivy no jogo, direto da Casa de Vidro, repercutiu em conversas que expuseram também até quem não passou perto do reality show. E já há um movimento para "cancelamento" de alguns.

Em pauta, após que os novatos revelaram o plano dos brothers em seduzir as sisters comprometidas para "queimá-las"com o público, estava o machismo estrutural. Sem citar nomes, a cantora Manu Gavassi falou sobre um namorado que justificou sua infidelidade como sendo coisa de homem. E, depois foi "endeusado". Ligando os pontos, a referência parece ser a Chay Suede, atualmente no ar em "Amor de Mãe". Eles namoraram até 2014, justamente quando ele estourou no horário nobre da Globo em participação na primeira fase da novela "Império".

“Namorei uma pessoa que me traía horrores e das maneiras mais bizarras do mundo, mas eu dizia ‘ele me ama, ele vai mudar’. Até que um dia ele virou na minha cara e falou: ‘Todo cara na tua vida vai te trair, então se eu fosse você ficava comigo, porque você ama. Depois ele foi endeusado pelo Brasil e eu fui a 'recalcada' por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é o machismo, que é passarem a mão, que ‘é normal, menino age assim com mulher, trai mesmo’. Vai trair na minha cama mesmo e está tudo bem porque me ama”, disse ela em conversa com Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Conectados os pontos, o nome de Chay virou Trending Topics no Twitter e muita gente foi até suas redes sociais questioná-lo. O ator, hoje casado com Laura Neiva, limitou os comentários em posts da mulher e da filha, de 1 mês, Instagram. Alguns usuários também confirmaram o 'cancelamento' deixando de segui-lo nessa rede social. A corrente ainda não impactou os números de Chay no Social Blade, que monitora as redes (análise desta quarta-feira, às 13h30).